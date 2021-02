Diego Chávarri afirma que EEG le debe tres meses de contrato

¡No se guardó nada! El influencer Diego Chávarri habló sobre su participación en Esto es Guerra y las razones por las que dejó de aparecer en el reality de competencia.

Tras las declaraciones de Bruno Agostini, sobre la falta de pago a Diego Chávarri sobre una operación, él confirmó lo que mencionó su excompañero de trabajo.

En conversación con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, Diego mencionó que a raíz de su participación en EEG, tuvo que ser operado por una hernia (por los esfuerzos que hizo en los jugos en el programa) pero el canal no se hizo cargo de los gastos.

"Me lesioné en el programa. Hubo un tema con el seguro que decían que no, esto no cubre. Que esto lo has tenido antes (en alusión a la hernia que le salió)", dijo.

"Pero hablando con los doctores, una hernia se te puede empeorar y aparecer en cualquier momento. Entonces, tanto se estaban demorando que ni siquiera el canal por cortesía o profesionalismo me dijeron 'Diego lo vamos a cubrir nosotros porque tú te has lesionado aquí en el programa trabajando para nosotros'", dijo.

Por lo que él decidió correr con los gastos de su tratamiento y operación pues necesitaba ser urgentemente intervenido. "Dieguito tuvo que ir a la clínica, operarse con su plata, pagar su recuperación, que no me costó un año, sino dos o tres", afirmó.

Diego Chávarri expresó que Esto es Guerra no se hizo cargo de nada, además contó que cuando se lesionó el talón de Aquiles, por ‘suerte’ el seguro cubrió los gastos de la intervención, pero el canal dejó de pagarle los meses de contrato.

"Ellos se comprometieron en seguir pagándome los meses que quedaban en el contrato porque justamente no iba a poder seguir trabajando y hasta ahora sigo esperando el depósito", mencionó

"La verdad me quedaban tres meses de contrato y ni siquiera pudieron cubrir eso. El tema con ellos es que si no apareces en pantalla no te pagan, por eso hasta apareces con yeso, porque quieres cobrar el día", indicó.