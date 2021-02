El doloroso mensaje de Belinda tras el fallecimiento de su abuelita

La cantante mexicana Belinda se encuentra muy afectada, después del fallecimiento de su abuelita Juana Moreno. La artista se despidió con un sentido mensaje y conmovedoras fotografías, con las cuales recordó emotivos momentos en Instagram.

La mañana del miércoles 10 de febrero se confirmó la muerte de la mujer a los 88 años en España, en donde se encontraba hospitalizada desde hace algunos días.

Tras la penosa noticia, Belinda reveló un mensaje para despedirse de su abuelita, de quien, se sabe, eran bastante unidas.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”, escribió al iniciar su publicación en sus redes sociales.

“¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío”, agregó la intérprete de Amor a Primera Vista.

Belinda le pidió a sus fanáticos y fanáticas compartirle fotos y videos de su abuelita, con las que podrá sentirse cerca en este momento tan complicado.

“¡Quiero verla y sentirla! ¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!”, finalizó.

Belinda también compartió una de las fotos que se tomó junto a su abuelita y dijo: “El mejor abrazo de mi vida, te amo abuelita”.

La celebridad también publicó videos junto a ella:

“¡Siempre tan divertida, tan especial! Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste... Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasando, por favor abuelita”, mencionó en la leyenda de las imágenes.