Vania Bludau reveló que no tiene intención de ingresar a Esto es guerra

Nuevamente Vania Bludau aseguró que no tuvo la menor intención de ingresar a Esto es guerra. Y es que, tras su retorno al país al lado de su pareja Mario Irivarren se empezó a rumorear que ella iba a ser uno de los jales para la nueva temporada.

Como se recuerda, luego que impusieran una sanción a Mario Irivarren por no respetar las normas de bioseguridad por la pandemia, ella reveló que su retorno esta más que descartado, pues si se han comunicado con ella, pero prefirió no aceptar.

Aunque, muchos de sus seguidores piensan que en realidad se está tomando su tiempo para ser presentada como el nuevo jale del programa de competencia que emite América Televisión.

Vania Bludau recordó con nostalgia a Legarda a dos años de su muerte

Vania también respondió una pregunta sobre el recordado cantante colombiano Legarda, quien como se recuerda, falleció a causa de una bala perdida. La modelo lo recordó con un conmovedor mensaje que publicó en su Instagram.

"Verdadero, es increíble como las energías influyen mucho. Ayer me sentí muy triste y no entendía porque... y no es que lo haya olvidado pero su ando enfocada en otros aspectos de mi vida", escribió.

Una de sus fans le consultó sobre estos rumores y Vania no dudó en responder que su estadía en el país es porque quiso disfrutar del verano en Perú.

"Ni ahora ni antes hubo intención de entrar al programa. Solo viene a pasar el verano a Perú", escribió la modelo.