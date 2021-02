Hermanas de Austin Palao le muestran su apoyo ante disputa con Esto es Guerra

Tras ser retirado de Esto es Guerra luego que levantara su voz de protesta por un juego extremo, las hermanas de Austin Palao no dudaron en pronunciarse y defenderlo ante su disputa con el reality de América TV.

Como se recuerda, el joven se quejó en vivo de los presuntos peligros que sufren los guerreros a la hora de hacer un reto. Ante ello, el productor Peter Fajardo, señaló que siempre está pendiente de la seguridad de los concursantes.

“Nosotros trabajamos desde hace años con una empresa especialista en trabajos de alto riesgo, rescate, acceso por cuerdas y seguridad en líneas de vida. Son profesionales certificados tanto aquí en Perú cómo en el extranjero, ellos son los encargados de brindarnos la seguridad en este tipo de juegos”, indicó el productor.

Además, resaltó que Said fue retirado del espacio por su compartamiento detrás de cámaras.

“La suspensión de él ha sido por su actitud detrás de cámaras. Entiendo, que el señor Austin se puso nervioso y se haya asustado al quedar suspendido en una altura considerable, hasta ahí todo bien, pero no le voy a permitir, ni a él, ni a nadie que diga mentiras sobre Esto es Guerra. En EEG le tenemos un cariño especial a él y a todos los competidores, y siempre vamos a querer lo mejor para ellos”, acotó.

¿Qué dijeron las hermanas de Said Palao?

Gloria y Lorelein Palao no dudaron en pronunciarse en una publicación que hizo Said, en su cuenta de Instagram. El joven escribió: "Fueron días complicados llenos de sentimientos encontrados pero al leer sus palabras de aliento, todo se hizo más fácil. Recibir su cariño siempre me reconforta y obtener su apoyo me compromete a ser mejor que ayer".

"¡Infinitamente agradecido, de corazón!", acotó el joven.

De inmediato recibió el apoyo de sus seguidores, pero las palabras de sus hermanas tampoco se hicieron esperar.

"Siempre contigo hermanito, mereces lo mejor de este mundo por ser una persona tan noble, sencilla y de buenos sentimientos. Dios te cuida y protege siempre", comentó Lorelein.

Mientras que su hermana Gloria escribió: "Cuando uno es bueno le pasan cosas buenas, siempre no importa que pase, orgullosa de tener un hermano como tú".