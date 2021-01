HBO está preparando hacer una serie de Harry Potter

HBO Max reveló que ya está preparando una serie sobre el universo de Harry Potter. Este sería el primer proyecto en televisión de la saga de J.K Rowling.

La reconocida revista ‘The Hollywood Reporter’ confirmó este lunes 25 de enero que el proyecto está dando sus primeros pasos y que HBO aún está explorando cuál es el rumbo que le dará para realizar la serie.

Por el momento, no se conocen los nombres de los guionistas encargados de la serie de ‘Harry Potter’.

Recordemos que los libros y las películas de Harry Potter son parte de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. ¿Podrá la nueva serie de HBO alcanzar el gran éxito que tuvieron sus versiones anteriores?

Cabe mencionar que para el 2021 también está previsto que se estrene la tercera película de ‘Animales Fantásticos’, con el protagonismo de junto a Jude Law. El gran ausente será Johnny Depp, quien fue retirado de la saga.

HBO Max, a diferencia de Netlix, está apostando por proyectos de producciones ya conocidas y exitosas como Harry Potter, Game Of Thrones, y Sex and the City o adquiriendo los derechos de series clásicas como Friends.

No cabe duda que el anuncio de la serie de Harry Potter ha causado mucha expectativa entre los millones de fans que tiene en el mundo, pero ¿podrá alcanzar la valla tan alta de las películas?