Tom Felton quiere organizar un reencuentro de elenco de Harry Potter

No cabe duda que muchos extrañamos ver más estrenos de Harry Potter o al menos tenemos la nostalgia de ver juntos a la pandilla integrada por tres niños que vivían una serie de locas aventuras en la escuela de magia y hechicería.

No obstante, todo indica que no somos los únicos, ya que Tom Felton, el recordado Draco Malfoy quiere ser en encargado de juntar a todo el elenco, pues desea festejar a lo grande el 19 aniversario de la exitosa franquicia. Así lo comentó el actor durante una entrevista para ET Online, en donde Felton reveló estar intentando reunir a todos los actores para una celebración digital.

“Estoy hablando siempre por WhatsApp con muchos de los chicos asegurándome de que todos están bien. Es bonito porque el 14 de noviembre es el 19 aniversario y estoy planeando una especie de celebración digital… Estoy intentando volver a reunir a todos para una celebración auténtica”.

De ser esto cierto, es probable que no sea tan grande como lo que podría planear Warner para los 20 años, un número verdaderamente significativo para el estudio, aunque tampoco hay nada dicho por el momento y J.K. Rowling sigue en la mira de la tormenta. ¿Lo conseguirá?

¿Por qué Draco Malfoy era enemigo de Harry Potter?

La familia de Draco pensaba que Harry podía ser un nuevo mago oscuro, como Voldermort, cosa que fue descartada cuando los niños se conocieron en Hogwarts. El odio de Draco hacia Harry nación por otros motivos: primero al darse cuenta que no sería como Voldemort y la amistad que tenía con Ron Weasley. Pero, su enemistad nació sobre todo por la envidia.

"Harry era talentoso volando en escoba [o quidditch, deporte inventado en la saga de Harry Potter], la única habilidad en la que Malfoy se sentía confiado", se lee en el texto de J.K Rowling.