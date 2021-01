Ximena Hoyos contó que contrajo COVID-19

Han sido muchos los artistas de la farándula local que se han contagiado desde que empezó la crisis sanitaria por el COVID-19. La última en anunciar que fue víctima de este mortal virus fue Ximena Hoyos.

La influencer confesó tras unirse al juego de “Verdad y falso” mediante sus stories de Instagram. Es así que uno de sus seguidores le preguntó: “¿Es verdad que te dio COVID?”, y ella no dudó en responder de manera honesta.

Si bien no dio detalles de en qué momento contrajo coronavirus, Ximena Hoyos indicó que no fue asintomática, presentó síntomas, pero no fueron graves.

“Verdad y sí tuve síntomas ah”, respondió Ximena. “Para que vean que al ver las historias de los influencers y creer que ya saben de su vida o lo que hizo en todo el día, no”, agregó.

“Créanme que ven un 50% de nuestras vidas y que probablemente el 10% es mentira. Por ver a alguien feliz no significa que así sea siempre”, explicó la exintegrante del desaparecido programa “América Kids”.

Como se recuerda, uno de las primeras artistas en confesar que se contagiaron fueron Ana Carina Copello y Nicole Pillman, luego el actor Pold Gastelo, quien estuvo muy grave, Fátima Saldonid; Hernán Condori, vocalista de “Los Mojarras”; y muchas figuras nacionales han dado positivo al coronavirus y felizmente han logrado recuperarse.