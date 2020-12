Reniec sobre Ricardo Morán: “No se ha denegado la inscripción de sus hijos"

Luego que Ricardo Moran denunciara que la Reniec le había negado inscribir a sus hijos, la entidad del Estado se prununció para aclarar la situación.

Como se recuerda, el actor señaló que sus mellizos eras ilegales en el Perú, pues al no poder registrarlos en la Reniec no tenían DNI ni ningún tipo de identificación.

“Un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y la Reniec me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, señaló Ricardo MoráN en una etrevista.

#Exclusivo 🔴 “Reniec me ha negado la inscripción de mis hijos”. Esta fue la respuesta que dio @RicardoMoran a #MásValeTarde pic.twitter.com/IOKmkaF3Z1 — Más vale tarde - Oficial (@MasvaleTardeof) December 8, 2020

¿Qué dijo Reniec a Ricardo Morán?

Reniec respondió a Ricardo Morán a través de un comunicado:

“Nuestra institución como organismo autónomo encargado de la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, en atención al pedido de inscripción extemporánea de nacimiento de los menores hijos del señor Morán, le comunicó la observación administrativa a su petición, debidamente sustentada en nuestro Código Civil vigente el mismo que no regula la inscripción del nacimiento de un menor de edad a solicitud únicamente del padre biológico”, se puede leer en el comunicado.

“Nuestra entidad que cautela la identidad de todos los peruanos, informa que no se ha denegado la inscripción de sus menores hijos, sino que se le notificó que su solicitud de inscripción, al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco vigente”, continuó.