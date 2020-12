Daniela Darcourt reflexiona sobre su carrera: "Vivo orgullosa de cada tropiezo"

Seguir por el sendero de la música es difícil y eso los saben muchos artistas, entre ellas la salsera, Daniela Darcourt, quien habló sobre su carrera musical y de todos los sacrificios que ha tenido que realizar.

En el extenso texto que compartió en su cuenta de Instagram no solo reflexionó sobre el camino que ha recorrido, sino que agradeció a sus seguidores, a su madre, al equipo de personas que trabajan con ella y demás que le han tendido una mano en esta competitiva industria.

“Hoy, después de mucho, me encuentro en uno de esos días en los que me miro al espejo y me detengo a pensar en todo lo que ya he vivido. No voy a mentirles, a veces DUELE MUCHO ver todas las cicatrices que hay dentro y fuera de mí, el camino no ha sido fácil, pero vivo ORGULLOSA de cada persona buena y mala que conocí, de cada tropiezo, caída y sacrificio hecho para llegar hasta donde estoy... Solo me queda agradecerle a la vida, a Dios y a mis santos el haberme regalado salud, vida y voz para hacer lo que más amo”, manifestó al empezar el texto.

Asimismo, enumeró a las personas a las cuales les está enteramente agradecidas por estar a su lado: “A mi hermosa madre @escurrarosario, a mi bella familia, a mi staff, a mis músicos, a mi amada mejor amiga y directora @susanaesver, a mis buenos amigos, a mi genial manager @alonzocornejo, a toda mi CREW... GRACIAS POR ACOMPAÑARME EN ESTA AVENTURA RESPETÁNDOME Y DEJÁNDOME SER SIEMPRE YO SIN IMPORTAR QUE PASE”.

Daniela Darcourt comparte mensaje motivador

Por otro lado, Daniela indicó que cuando tenga la oportunidad de compartir toda su historia lo hará, porque quiere servir de ejemplo a sus seguidores para que se armen de valor y den ese “salto de fe” para llegar a sus metas.

“Familia, TODO SE HACE REALIDAD, todo es posible, siempre y cuando lo hagamos entregando el alma y EL CORAZÓN. ¡Espero todos estén orgullosos de mí, así como yo lo estoy por el simple hecho de tenerlos aquí!”, señaló.

Este post rápidamente obtuvo miles de ‘me gusta’ y sus compañeros de arte no dudaron en respaldar sus palabras como la brasileña Brenda Carvalho que le comentó: “eres pura luz mi Dani”, otra fue Karen Schwarz que el dijo: “Bonita y buena te mereces todo lo mejor” y la diseñadora de moda, Tana Rendón afirmó que la cantante está hecha de hierro, música y estrella.

Como se sabe, la carrera de Daniela Darcourt está creciendo más, ya no canta covers sino que ahora compone y graba sus propios temas. En la plataforma de YouTube como Spotify sus canciones tienen millones de reproducciones. Ya ha lanzando un dúo con el famoso salsero Tito Nieves y estaría en planes el trabajar con el percusionista y productor musical, Tony Succar.