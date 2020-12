Bruno Pinasco celebra 46 años y usuarios se quedan sorprendidos

El conductor de televisión Bruno Pinasco está cumpliendo 46 añitos y quiso compartir sus mejores momentos con sus fans, pero la mayoría de usuarios se quedaron sorprendidos con la edad del hijo de ‘Rulito’ Pinasco.

A través de sus redes sociales, cibernautas bromearon con la edad del presentador de ‘Cinescape’, resaltando que quizá ha hecho un ‘pacto con el diablo’ pues parece que los años no ‘le pasan encima’.

Es que no entiendo cómo Bruno Pinasco "rejuvenece cada año", “Sangre de unicornio”, “Ha vendido su alma”, “Sangre de Elfo”, fueron algunos de los comentarios que se dieron en onomástico de Pinasco.

Bruno da contundente respuesta a usuario que llamó "enfermedad" a la homosexualidad

Bruno Pinasco no dudó en contestar a usuario que se atrevió a llamar "enfermedad" a la homosexualidad. Todo pasó cuando el conductor de televisión publicó un post en su cuenta de Instagram con motivo del "Día del Orgullo Gay".

“Si crees que es todo un gran chiste de gente escandalosa o un evento innecesario, ¡solo te pido que entres a Google e investigues de que se tratara todo esto! #loveislove”, fue el mensaje que publicó Pinasco en un comienzo.

Al instante, sus detractores le respondieron: "Deberían entender y respetar. Debe ser feo tener esa enfermedad", le dijo un usuario.

Al leer estos comentarios, Bruno dio un comentario bastante contundente:

"¿Me mandas el archivo de la Organización Mundial de la Salud donde dice que (la homosexualidad) es una enfermedad? ¿Sabías que no existe tal informe? No hay una sola entidad seria en este planeta que así lo diga. Te invito a entrar a google y averiguar. No te quedes en la ignorancia", respondió.