Bruno da contundente respuesta a usuario que llamó "enfermedad" a la homosexualidad

Bruno Pinasco no dudó en responder a usuario que se atrevió a llamar "enfermedad" a la homosexualidad. Todo ocurrió cuando el conductor de televisión publicó un post en su cuenta de Instagram con motivo del "Día del Orgullo Gay".

El comunicador dedicó un corto mensaje a esta celebración, la cual fue apoyada y criticada por muchos de sus seguidores. Sin embargo, hubo un comentario que indignó a Bruno Pinasco.

“Si crees que es todo un gran chiste de gente escandalosa o un evento innecesario, ¡solo te pido que entres a Google e investigues de que se tratata todo esto! #loveislove”, fue el mensaje que publicó Pinasco en un inicio.

De inmediato, los detractores empezaron a responder. "Deberían entender y respetar. Debe ser feo tener esa enfermedad", escribió un usuario.

Al leer este comentario, el conductor de Cinescape no dudó en replicar de forma contundente.

"¿Me mandas el archivo de la Organización Mundial de la Salud donde dice que (la homosexualidad) es una enfermedad? ¿Sabías que no existe tal informe? No hay una sola entidad seria en este planeta que así lo diga. Te invito a entrar a google y averiguar. No te quedes en la ignorancia", indicó bastante firme.