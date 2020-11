Actores de novela lanzan campaña por la no violencia contra la mujer

En el marco del Día Internacional de la No violencia contra la mujer, América Televisión y Del Barrio producciones lanzaron una campaña para concientizar a las peruanas y peruanas sobre el problema en nuestro país.

Con el tema ‘Mi Vida Sin Ti’ se difundieron mensajes hechos por los actores de la producción: “Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer… Y no celebramos nada. Reacciona, cambia, lo necesitamos. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor”, se puede ver en el video de Pierina Carcelen, Sebastián Monteguirfo, Cielo Torres, David Villanueva y Daniela Feijoó, quienes plasmaron el acoso y el maltrato contra la mujer en algunos episodios de la novela.

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) reveló que existen 30 573 casos atendidos a nivel nacional por violencia familiar y en lugar de bajar, esta cifra sigue subiendo.

¿Cómo el machismo afecta a nuestros hijas e hijos?

Si aún pensamos que las niñas no pueden entrenar fútbol, que los niños no pueden practicar ballet, que los varones no pueden usar prendas de color rosado, entonces todavía tenemos muy arraigadas algunas ideas machistas.

Seguro te preguntarás: ¿Cómo afecta a mis hijos o hijas? Pues, aunque no creas impacta directamente en el desarrollo de los menores.

Lo mismo sucede si seguimos pensando que las mujeres deben encargarse solo de las tareas del hogar, mientras que, si los hombres lo hacen, entonces es que nos están “ayudando”, cuando en realidad no es así, ya que estas labores deben ser compartidas. Estos actos forman parte de una violencia simbólica que puede resultar en casos futuros de violencia física.