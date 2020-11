Puno: Denuncian que mujer permaneció enmarrocada a una silla con su bebé en brazos

Lo pobladores de Puno se encuentran indignados por la detención de una madre de familia que fue enmarrocada, por la Policía Nacional, a una silla del Terminal Terrestre de Juliaca (lugar donde se ubica la comisaría). La mujer permaneció en aquella banca desde el lunes 16 de noviembre hasta el miércoles 18, pese a tener a su bebé en brazos.

Se trata de Emilia Coaquira (41), quien denunció públicamente que fue detenida por personal de la comisaría de San Miguel tras ser intervenida por personal de serenazgo cuando su expareja la acusó de agredirlo con una piedra.

“Desde el lunes estoy detenida, estuve hasta las 10 de la noche, un policía vino y me acomodó en su oficina y a las cinco de la mañana me volvieron a sacar y enmarrocar aquí con mi hijo, yo no tengo familia, a nadie aquí”, contó la mujer quien aún permanecía enmarrocada.

Según contó la madre, la noche del lunes cuando regresaba a su casa fue interceptada en la Av. El Triunfo por su expareja, Segundino Huayapa Hancco, quien portaba chaleco de las rondas campesinas y la empezó a insultar y golpear con un chicote por lo que forcejearon.

Durante la discusión, su expareja cogió una piedra y se golpeó el mismo en la cabeza, para luego pedir ayuda a los vecinos del lugar indicando que fue atacado.

“Cuando vino personal de serenazgo les dijo que con la piedra yo le había golpeado y me llevaron a la comisaría. Él quiere volver conmigo, pero, yo no quiero porque había tenido antecedentes penales, él no es una persona normal.”, dijo.

Mujeres acuden a la comisaría para exigir la liberación de la joven madre

Fueron las mujeres integrantes de las rondas campesinas, quienes al enterarse de este caso, acudieron al lugar, para exigir su liberación.

“Esta detenida 48 horas con su bebita y enmarrocada, no debería estar detenida, ella tiene sus wawitas que ahora están abandonadas. Un policía me dijo que iba a estar detenida 48 horas y así la tienen enmarrocada, está abandonada“, dijo Marleny Mamani, presidente de las rondas campesinas y urbanas de Juliaca.

Agresor no respeta medidas de protección

Emilia Coaquira señaló que tiene 5 medidas de protección, a las que Huayapa Hancco hace caso omiso, por lo que pide ayuda a las autoridades.

Cabe señalar que, Nivardo Enríquez, jefe de la instancia policial rechazó el actuar de la Policía Nacional y pidió un informe de los responsables de la detención.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.

Si el caso es muy grave son reportados de manera inmediata y una vez hecha la derivación el CEM (Centro de emergencia Mujer) o la Línea 100 en Acción, se procederá a hacer la visita a la víctima. Después de la validación del caso, se le insertará en los servicios especializados del CEM.