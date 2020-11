Emilia Drago y Cristina Señorán presentan su libro “Este cuerpo no es mío”

Por un lado, Emilia Drago, la mamá desesperada que no podía verse al espejo porque este le devolvía la imagen de un cuerpo que ya no era el suyo.

Por el otro, la coach Cristina Señorán, experta en terapia física y pionera en introducir la técnica hipopresiva en Perú, ayuda a mujeres a reconectarse con ellas mismas y a practicar hábitos saludables.

Emilia y Cristina han liderado talleres de empoderamiento, dictado charlas a mujeres y han construido círculos para compartir y expresar todas esas cosas que la mayoría de ellas nunca se atreve a decir.

Su amistad fue creciendo y, al constatar en cada clase la necesidad que tienen las mamás de compartir sus experiencias, decidieron embarcarse en la escritura de un libro que recogiera todo ese conocimiento de primera mano.

En Este cuerpo no es mío se exploran los detalles de las semanas previas y post al parto y las preguntas que surgen: ¿cómo será mi parto?, ¿podré dar de lactar?, ¿necesito una faja postparto? y se absolverán dudas, mitos y prejuicios con respuestas desde la experiencia y, por supuesto, desde cada campo profesional por los médicos consultados.

Para el parto, las madres planean todo. Han leído muchos libros y han asistido a talleres; sin embargo, no todo sale como se espera. Lo más normal que se experimenta es la frustración, como cuando hay una cesárea no programada o la primera lactancia no resulta como en las escenas de películas.

Este libro ayudará a romper tabúes y a normalizar las situaciones y emociones que experimentan como ‘nueva mamá’. La maternidad es una de las experiencias más hermosas de la vida, pero también una de las más duras. En palabras de las autoras: “Estás destinada a ser una #SúperWoMom, una súper mujer y una súper mamá saludable y feliz”.