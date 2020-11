Vadhir Derbez se pinta el cabello y genera revuelo con su cambio de look

Vadhir Derbez sorprendió a sus seguidores tras hacerse un radical cambio de look. El actor, quien está próximo a lanzar un tema musical, decidió pintarse el cabello de rubio.

El artista indicó que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se atrevía por temor. Hoy en día señala que se siente seguro de su decisión.

"Nunca me había atrevido a hacer algún cambio tan radical de look por nervio o miedo. Pero creo que es momento de reinventarme y hacer cosas una vez mas, fuera de mi zona de confort", indicó el hijo de Eugenio Derbez.

"Así que me atreví a pintarme el cabello (hay video de Youtube jajaja) espero les guste mucho! Y a quien no, pues me vale reverenda ❌jajajaja Los Amo a todos y disfruten esta etapa que no sabemos cuanto dure", concluyó el joven.

Este mensaje fue acompañado por una serie de fotos donde luce su cabello con un mechón rubio.

Ante ellos, sus fans no tardaron en reaccionar y celebraron su atrevimiento. De esta manera, Vadhir dejó atrás eñ cabello negro.

Madre de Vadhir revela que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

Silvana Prince es reconocida no solo por ser madre de Vadhir Derbez, también por mantener una carrera bastante sólida en la industria del entretenimiento. La artista sorprendió al dar detalles de su separación con Eugenio Derbez.

Según cuenta Prince, todo ocurrió en una función especial de un show de comedia que lideraba junto a Eugenio Derbez, a la cual no pudo asistir porque estaba a un mes de dar a luz.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano José Eduardo (Victoria Ruffo), yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, contó.

Cuando Vadhir le preguntó sobre a diferencia de edad con su hermano José Eduardo, su madre respondió: “Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

Sin embargo, después de dos décadas, Silvada Prince contó que no le guarda rencor. Al contrario, han sabido llevar una buena comunicación.