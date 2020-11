Monchi sobre reencuentro con Pataclaún: "Hubiera sido hermoso"

La actriz Monserrat Brugué regresará a las tablas con su personaje a través de la obra Patakultural. Ante ello, la artista señaló que está feliz y nerviosa. Además, se mostró apenada ante la decisión de sus compañeros de Pataclaun, quienes han descartado rotundamente un reencuentro.

"Cómo no aceptar de la mano de July Naters (productora de Pataclaun), la posibilidad de volver para mi es un regalo. Los nervios siempre están. De estar a la altura nuevamente tal vez, es al final mi motor para seguir adelante", indicó la popular Monchi.

Para este show, el cual tiene como fecha única el 5 de diciembre, también se encuentra el actor argentino Luciano Rosso, Guillermo Castañeda, Gachi Rivero y Rodolfo Reaño. Las entradas están disponibles en www.tevilive.com.

Monchi quiere reencuentro con Pataclaun

Monserrat Brugué también se refirió sobre la negación de sus compañeros al querer hacer un reencuentro de Pataclaun.

"El hecho de que sea tan clara de la decisión de mis compañeros de que no volvamos a regresar, simplemente me ha hecho aceptarla y pasar la página y no volver darle vuelta. Creo que hubiera sido hermoso tener la posibilidad de reencontrarnos, pero también acepto la voluntad de todos. La verdad es que ya no le doy vueltas al asunto torturándome. Sí fue, ya fue, a seguir adelante nomás", acotó la artista, quien volverá a su personaje después de 25 años.

Ante ello, July Naters señaló que jamás imaginó que esta fanáticada por Pataclaun iba a suceder, y mucho menos que después de tantos años pidan sigan pidiendo un reencuentro. La productora resalta que su única intención con Monchi era hacer teatro.

Luciano Rosso se reencuentra con peruanos a través de Pataclaun

Luciano Rosso, quien se hizo conocido tras participar en el programa Los Reyes del Playback, se reencontrará con sus fans peruanos a través de la obra teatral de Julie Naters. El argentino señaló que es una gran oportunidad que no pudo rechazar, pues se siente muy agradecido con Perú.

"Vengo trabajando en redes y es un formato que no me es ajeno, pero siempre hay un periodo de adapatación, no solo con el trabajo hacia uno, sino con uno hacia el mundo. Este año nos toca hacerlo de esta forma, Es diferente pero no creo que sea algo malo", resaltó Luciano, quien destacó que verán otra faceta de él.