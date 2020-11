Yahaira Plasencia dio detalles sobre su operación a los riñones en Rusia

La artista Yahaira Plasencia estuvo en el programa ‘Estás en todas’, donde contó detalles sobre el concierto virtual que se realizará este sábado 7 de noviembre, el cual se perfila como uno de los mejores shows virtuales, ya que reúne a distintos artistas nacionales sobre un solo escenario.

Durante la entrevista, la salsera cual es su rutina antes, durante y después de los conciertos, es ahí donde recordó lo que fue para ella su intervención a los riñones a que la que fue sometida durante su estadía en Rusia.

“Soy una persona de comer bastante rico, pero ahorita yo estoy retomando mi peso porque tuve un tema de los riñones por eso bajé de peso, eso fue un gran tema”, expresó a Natalie Vértiz.

De acuerdo a la artista nacional, es una persona de buen diente, pero ahora lleva una alimentación balanceada por la operación a sus riñones.

“Estuve bien delicada, pero gracias a Dios pude recuperarme y salir bien de eso y nada, gracias a Dios estoy bien, un consejo para los seguidores: No tomen gaseosa, de vez en cuando nomás y no mucha comida chatarra porque es peligroso afecta los riñones y también por los tacos que siempre uso en los conciertos.”

Yahaira Plasencia reveló que antes no sabía como manejar a la prensa

Como se sabe, la cantante se ha estado paseando por diversos canales y programas de televisión, entre ellos, el de Rodrigo González y Gigi Mitre donde confesó que en el pasado siempre estaba a la defensiva ante la prensa.

“En realidad yo tengo un carácter bien fregado, pero siempre a la prensa y no solo con ustedes, sino con la mayoría he sido como un poco a defensiva por tantas cosas que han pasado. Entonces, muchas veces no he sabido cómo manejarlo, por así decirlo”, reveló.