Karol G sobre la sensualidad: “Busco como expresarla y no me avergüenzo”

El pasado viernes 23 de octubre, Karol G estrenó su nuevo sencillo ‘Bichota’, pero vino con mensaje de reflexión incluida en su cuenta de Instagram que no ha dejado a nadie indiferente.

El video de la canción ha conseguido más de seis millones de reproducciones y va sumando más en menos de 24 horas de publicado en YouTube y ya está dominando los primeros puestos de hits de la semana a nivel internacional.

Si bien la melodía del tema es pegajosa y la letra que interpreta la artista busca empoderar a las mujeres desde el escenario más urbano, el video de ‘Bichota’ ha conseguido gustar a los espectadores gracias al carisma y talento de la colombiana.

Karol G habló sobre la sexualidad abiertamente

La cantante colombiana usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje reflexivo sobre la sexualidad. ¿Cómo ella la percibe y expresa a través de sus videos musicales?

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ¡ME EMPODERA!", se puede leer el texto que ya ha ganado más de 3 millones de likes.

La artista acompañó este texto con algunas imágenes del video, donde ella aparece luciendo uno de los explosivos outfits.

Si hasta ayer estábamos esperando uno de los lanzamientos más importantes del mes, Karol G dejó en claro que va más allá de un éxito musical, sino de una reflexión sobre un tema que se manosea mucho, pero que no se entiende bien: la sexualidad.