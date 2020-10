Israel Dreyfus: Mario Hart lo habría eliminado de sus redes sociales

¿Ya no son amigos? Israel Dreyfus y Mario Hart han mantenido una amistad desde hace casi diez años, ya que ambos participaron en Combate desde sus inicios. No obstante, esta se habría quebrado, el modelo lo contó todo En boca de todos.

El exintegrante de Combate visitó el magazine de América Televisión y mostró su tristeza al revelar en vivo que el reciente estrenado padre lo había bloqueado de las redes sociales luego hacer algunos comentarios.

"Estoy preocupado. Le he escrito a Mario, diciéndole no quería causarle problemas y me ha bloqueado", comentó el modelo, dejando sorprendidos a los conductores del espacio televisivo.

Cabe señalar, que Israel Dreyfus dio a conocer sobre unas salidas matutinas con Mario Hart, lo que llamó la atención de su esposa Korina Rivadeneira, ya que a esas horas debería estar ayudándola con la bebé.

Esta indiscreción habría provocado la molestia de Hart, quien decidió eliminarlo de sus redes sociales.

¿Qué declaró Mario Hart?

Justo en el momento que Dreyfus estaba contando sobre el bloqueo de Mario, este estaba conectado en vivo, y aprovechó en mofarse y dar a conocer la verdadera razón por la que decidió eliminar a Dreyfus, al aparecer sería por algo del pasado.

"Yo quiero comentarles algo, pero voy a lamentar bajarle la llanta a Israel", precisó el esposo de Korina Rivadeneira al mencionar que habría bloqueado a su amigo por un concurso del pasado donde lo nombraron "La cara más bella".

A pesar de este curioso momento, todo habría sido una broma entre Mario Hart e Israel Dreyfus, y ya habrían limado asperezas.