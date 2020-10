Billboard 2020: Fonsi se llevó el premio del Artista ‘Latin Pop’ del año

“¡Suéltate el pelo pa’ mí!” El cantante puertorriqueño Luis Fonsi acaba de ser el ganador del galardón del Artista ‘Latin Pop’ del año en los Billboard 2020.

En medio de la pandemia del coronavirus, se están realizando las premiaciones de los Billboard Latinos del 2020. A pesar que existe un virus, la fiesta latina no se detiene y así lo demuestran en esta premiación.

Presentaciones como la de Wisin y Yandel, Ozuna, Sech nos llenaron de alegría. Estos shows nos demuestran que, a pesar de la peor crisis sanitaria de los últimos años, los latinos saben cómo sobreponerse.

¿Qué dijo Luis Fonsi al recibir su premio?

Muy emocionado, Luis Fonsi, agradeció a su público, a su esposa y a Dios:

“Buenas noches a todos. Me encanta este público, me encanta está bueno. Muchísimas gracias premios Billboard, muchísimas gracias Papito Dios. Primero que todo mi respeto a los nominados, Shakira, Enrique, Yatra, los respeto, los quiero los admiro muchísimo. Gracias, me he quedado sin palabras.

Quiero dedicarle este premio a todo mi equipo de trabajo, mi manager, a mi disquera Universal Music, pero en especial a mi familia, a mi esposa a mis hijos, Rocko, Micaela, a mi papá a mi mamá que me están viendo y a mi querido Puerto Rico, los quiero.”, fueron las palabras de Luis Fonsi al recibir su premio.

Echa un vistazo al video: