Karen Schwarz conmueve al contar que su bebé podría ser operada del corazón

Karen Schwarz emocionada por haber cumplido un mes más de vida su bebé, reveló a través de su cuenta de Instagram que su pequeña pasará un control médico para conocer su estado de salud ante la cardiopatía que le diagnosticaron al nacer.

Karen Schwarz en Instagram dio detalles del estado de su bebé

La presentadora de Latina sorprendió a sus seguidores con un tierno mensaje dedicado a un segunda hija:

"Aún falta un mes más para que vuelvan a ver tu corazoncito pero presiento que todo está muy bien", indicó la conductora, generando preocupación en los usuarios por su menor.

Ante ello, la modelo decidió aclarar cuál era la situación de su pequeña tras la enfermedad que tiene.

"Nació con una cardiopatía pero gracias a Dios fue la más leve. Hay que esperar los primeros meses de vida para ver si ya se solucionó de forma natural, sino tendrá que ser sometida a una operación", respondió en su red social.

Además, Karen reveló que su hija se encuentra en constantes chequeos médicos para conocer la evolución de su corazón, así evitar una intervención quirúrgica.

"No creemos que sea el caso, según lo que nos dice su pediatra y el cardiólogo que la vio cuando nació y a los 2 meses de nacida, pero si hay que hacerle el seguimiento hasta que todo esté ok", agregó.

Karen Schwarz en Instagram confesó que se casará otra vez con Ezio Oliva

“Me preguntas si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que si les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Diosito”, manifestó.

La primera vez que la conductora de Latina se casó fue a través de un matrimonio simbólico con pocos invitados cuando viajó a Punta Cana.