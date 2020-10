Yidda Eslava muestra orgullosa su 'panza' a dos semanas de dar a luz

¡Todas las mujeres somos bellas! La actriz Yiddá Eslava está a punto de convertirse en mamá por segunda vez junto a su pareja Julián Zucchi. A solo 14 días de conocer a su segundo bebé, la influencer reveló en Instagram que se siente ‘hermosa’ con todos los kilos que ha ganado durante su embarazo.

“13 kilos de más, a 2 semanas y media de dar a luz, puedo decir que me siento ¡¡¡ HERMOSA !!!”, empezó diciendo la artista.

Después, Eslava resaltó que es primordial aceptarnos tal y como somos, con nuestras nuevas curvas.

Yidda Eslava envía mensaje de amor propio a sus seguidoras

“Qué importante aceptar tu cuerpo, tus nuevas curvas, entender que todo es un proceso, que todo volverá a donde debe estar, algunas (como yo) tendremos un nuevo cascarón, quizás algunos kilos de más, otros kilos menos, marcas que recordaran están etapa única.

Mi primer hijo tiene casi 4 años y aún no salgo del asombro, de lo mágica que es la maternidad, y de lo afortunada que soy.”

Por otro lado, la exchica reality también dio un mensaje acerca de las ‘panzas’, preguntando a sus seguidoras si ellas extrañaban sus panzas:

“Muchas dicen que extrañan su panza... yo tengo una anécdota con la panza de Tomas... cuando tenía una semana de haber dado a luz, una mañana aún somnolienta, me toque lo panza, NO ESTABA... me asuste y me puse a llorar... ¿no recordaba que había parido? Luego vi a mi bebé, y el susto se convirtió́ en amor y dejé la nostalgia de una panza hermosa, por lactancia y caricias hacia mi hijo. Cuéntame ¿extrañaste tu panza?"” fue el fuerte mensaje que envió Yidda Eslava en su cuenta de Instagram.

¿Cómo se llamará el hijo de Yidda Eslaba y Julián Zucchi?

Yidda y Julian, compartieron en sus redes el nombre de su segundo hijito:

“Cada vez falta menos para la llegada de Maro. El nombre tiene mucho significado para nosotros sobretodo por la conexión que tiene con Tomás. Realmente me emociona imaginarlos a los 2 siendo compañeros. Como Padre voy a trabajar todos los días para que así sea, que podamos tener una relación hermosa", expresó muy feliz el papá.