Yidda se defiende de críticas y envía contundente mensaje: “Me costó amarme” | VIDEO

La influencer y exchica reality Yidda Eslava utilizó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a todas las personas que la critican y le envían comentarios de odio, criticando su apariencia física.

“Hoy me dijeron que era una pelota, que era una gorda asquerosa, que tenía que arreglarme más, que tenía que peinarme, blanquearme los dientes, que mi aspecto era una falta de respeto para el público”; empezó diciendo la pareja de Julián Zucchi.

Tras estos fuertes comentarios, Yidda no dudó en enviar un mensaje de reflexión y amor propio, resaltando que a ella le costó mucho amarse a sí misma, pero que ahora lo ha logrado y que esta clase de comentarios no le afectan:

“A mí particularmente no me afecta, porque yo leo esos comentarios y realmente me da pena, me pena la situación y esa persona que envidia mi seguridad, yo no nací teniendo esta seguridad, me costó entender, me costó amarme, me costó enamorarme de mí”, dijo con mucha seguridad Eslava.

“Si tú me estás mirando y sintiéndote menos por alguien que te dijeron... Uno no se va a amar de la noche a la mañana peor si puedes ir enamorándote poco a poco de ti. Cuando alguien te diga algo así, no le insultes. Quizá esa persona intenta hacer la vida de los demás igual de miserable que la suya”, mencionó la exintegrante de 'Combate'.