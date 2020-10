Margarita Rosa de Francisco revela por qué abortó y nunca tuvo hijos

La actriz principal de ‘Café con Aroma de Mujer’ Margarita Rosa de Francisco tiene actualmente 55 años y conquistó a toda Latinoamérica con su papel de ‘Gaviota’ en la telenovela colombiana.

Margarita Rosa de Francisco no quiere tener hijos nunca

La actriz que enamoró a millones de personas en Colombia y Latinoamérica con su papel en la telenovela ‘Café con aroma de Mujer’, reveló en un video que ella no quiere tener hijos nunca.

“Yo tuve claro desde siempre que no quería tener hijos. Cuando ya empecé a crecer, mis amigas empezaron a armar sus familias, menos. Cuando yo iba, por ejemplo, a visitar a mi hermana que vivía lejos y veía esa crianza, lo que implicaba digo no, no me meto en esto ni loca. Y lo corroboré hasta hoy, nunca me he arrepentido de haber tomado esa decisión.”

Margarita también expresó que su familia jamás se incomodó con su decisión, pero que el público sí y que los hombres la atacan por esta decisión.

“Los hombres cuando quieren atacarme por algo me dicen y usted ‘que no ha sido capaz de tener hijos, no es una mujer completa, porque no ha tenido hijos’”.

Margarita Rosa de Francisco abortó

La actriz colombiana también expresó que abortó en una ocasión porque su decisión de no tener hijos no iba a cambiar.

“Yo misma aborté alguna vez voluntariamente, solamente una vez. Yo empecé a sentirme diferente físicamente, muy cansada. No tuve duda ninguna, y estaba muy joven, estaba con muchas ofertas, ofertas importantes que pasaban en mi vida profesionalmente y dije ‘No’, no quiero interrumpir mi vida profesional y nunca quiero ser mamá.”

Margarita incluso expresó que a la clínica donde fue, era un lugar totalmente clandestino y que cuando le consultaron por qué iba a abortar, ella respondió “porque quiero” y “porque no quiero tener hijos nunca”.

La actriz colombiana también resaltó que es algo que jamás volvería a hacer, porque no es sencillo para nadie.

“No fue una cosa que yo hice y que no me importó, me importó mucho. Una experiencia que no quiero repetir nunca y ni quise volver a repetir nunca más en mi vida. Me costó y también con mucha culpa, no fue sencillo. Y de por sí no es sencillo, ni creo que abortar deba ser sencillo. No considero que el aborto sea un asunto ligero, ni que es un anticonceptivo. Creo que es un momento crucial para la mujer si le llega a pasar eso y es una experiencia pesada.”

Echa un vistazo al video de la entrevista: