Andrés Hurtado se quiebra tras hablar de su salud en el programa de Magaly

Andrés Hurtado se mostró acongojado tras ser captado por el programa de Magaly Medina mientras terminaba su rehabilitación en la playa de Chorrillos.

Ante ello, el presentador de 'Porque hoy es sábado con Andrés' compartió la difícil situación que enfrenta tras haber vencido la COVID-19, pero aún debe recuperarse de las secuelas.

De acuerdo a las imágenes de ATV, la figura de Panamericana Televisión se encontraba a orillas del mar junto a un entrenador para hacer sus ejercicios de respiración.

Al finalizar dicha actividad, el conductor aceptó hablar con el medio televisivo de espectáculos sobre su recuperación, llegando a conmover por manifestarse con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

“Disculpa pero acaba de terminar mis terapias para rehabilitar los pulmones. Es poco a poco, hoy es mi segundo día de terapias y yo tengo que trabajar el sábado”, indicó Hurtado.

Además, el intérprete se quebró tras revelar que se encuentra mejor pero solo una persona enferma del coronavirus podría entender su dolor.

“Ya estoy mejor pero tampoco quería que me vean así. Los que no lo tienen no pueden entenderlo nunca. Yo sí y ya lo vencí. Ya estoy fuera de peligro de todo. Bendiciones", finalizó.

Hija de Andrés Hurtado en Instagram revela que su padre venció la COVID-19

La joven que radica en Estados Unidos, Jossety Hurtado, contó con unas emotivas palabras que su padre batalló contra el virus, mientras acompañaba la publicación una imagen donde el presentador se encontraba echado en una camilla cubierto por una cápsula de aislamiento.

"Hoy es un día maravilloso, mi papito @andreshurtadooficial mató al animal. Hoy a las 6:50 a.m. entro a sus exámenes finales y lo más importante es que recupero sus pulmones un 98%, ese 2 % con terapias y entrenamientos los tendrá al 1000% como diría Él.... en menos de una semana”, indicó Josetty en su red social.