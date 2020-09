De artistas a vendedores de atún, fruta y artículos de bioseguridad

¡Un gran ejemplo! Janet Barboza, Wendy Sulca y Christian Domínguez son solo algunos de los cantantes peruanos que se han reinventando durante el Estado de Emergencia por el coronavirus.

La pandemia del coronavirus nos ha sorprendido a todos y a todas, pues además de cambiarnos la vida y nuestra forma de trabajar, ha dejado sin empleo a millones de personas en todo el mundo.

Uno de los sectores más afectados es el de los artistas, ya que se han cancelado todos clase de eventos. Tras esta situación, muchos han optado por los conciertos u obras de teatro virtuales, pero es verdad que esta modalidad no es tan rentable.

Es así que nuestros artistas peruanos han empezado con emprendimientos totalmente diferentes a los que estaba acostumbrados. Ellos se han reinventando y con todas las ganas del mundo, siguen echándole ganas para seguir trabajando.

Echa un vistazo a la lista de artistas que se han reinventando durante la pandemia del coronavirus:

1.Christian Domínguez

Christian Domínguez es uno de los cantantes que no ha perdido el tiempo durante la pandemia y al ver que no existen los eventos, se ha dedicado a vender atunes con su pareja Pamela Franco y hace unos meses abrió un restaurante.

2.Josimar

El cantante de salsa Josimar ahora está vendiendo buzos para el invierno.

3.Janet Barboza

La exconductora de televisión, además de trabajar en programas, también tiene salones de belleza (que tuvieron que cerrar a comienzos de la pandemia). Por ello, la artista y su pareja Miguel Bayona empezaron con la venta de naranjas.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos. Pero si de pronto eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, expresó Janet en el mes de junio en el programa ‘América Hoy’

4.Wendy Sulca

La cantante peruana Wendy Sulca también ha empezado con la venta de ropa durante la pandemia y sí que le ha ido muy bien.

5. Pedro Loli

Pedro Loli es otro de los cantantes de cumbia peruanos que empezó con la venta de ropa de temporada durante esta pandemia.