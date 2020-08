Wendy Sulca: “Yo sé quién soy, y si me dicen serrana… pues sí, soy serrana”

Wendy Sulca está orgullosa de sus raíces ayacuchanas y no duda en hacer frente a los ataques racistas de las que ha sido presa desde que decidió ser figura pública.

La cantante de 24 años hizo un nuevo lanzamiento, “Tiempo”, un tema con sonidos andinos del cual está muy orgullosa.

"Es una canción muy bonita y siento que he vuelto a mis raíces andinas porque tiene el toque de una balada folk fusión. Me hace recordar cuando yo cantaba huaynos con mi papá. Es un tema que tiene un mensaje lindo con mucho de ese sentimiento que es muy peculiar del folclore", indicó a La República.

La joven, quien ha sufrido discriminación a través de las redes sociales, indicó su deseo de que mucha gente pueda valorar este género y no tenga vergüenza en compartilo. Además

"Lo más importante es valorarse a uno mismo. Creo que de ahí en adelante lo que digan los demás no te va a importar para nada porque saben quién eres. Si te amas a ti mismo creo que nadie más te va a hacer daño y los comentarios no te van a ofender. Yo sé quién soy, y si me dicen serrana… pues sí, soy serrana. No hago caso a comentarios ofensivos, siempre hay usuarios falsos que se esconden en las redes sociales", resaltó.

Wendy Sulca prepara una nueva canción, de la que pronto dará mayores detalles. "Antes de la pandemia saqué “Cerveza, cerveza 2.0”, pero no tuvo la promoción que debía por la cuarentena, pero estuvimos contentos con el resultado", señaló.

"Esperamos que pronto mejore todo y hagamos shows en vivo. Por el momento, daremos un concierto online a fin de mes... ya les estaré dando los detalles", dijo.