Andrés Wiese: “No siempre el que calla otorga…a veces eso se llama prudencia” | FOTOS

El actor Andrés Wiese, estuvo alejado de las redes sociales, después de la denuncia de acoso que tuvo por parte de Mayra Couto y la de una menor de edad, quien demostró que el artista le pedía y le enviaba fotos íntimas.

Después de casi dos meses de estas serias acusaciones, Andrés Wiese decidió hacer una reflexión, en donde resalta lo importante que es el silencio.

"No siempre el que calla, otorga... a veces eso se llama prudencia", mencionó Andrés en su cuenta de Facebook.

Echa un vistazo a la publicación que realizó Andrés en sus redes sociales:

Mayra Couto sobre Andrés Wiese: “Ya no espero ninguna disculpa”

Mayra Couto, expresó que sí esperaba una disculpa por parte del actor, hecho que jamás ocurrió:

“Sí, esperaba unas disculpas… Ya no espero ninguna disculpa, ahora ya no quiero ninguna relación, no quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré. Creo que tengo mis propias capacidades para forjarme un futuro que yo deseo, un futuro como productora audiovisual, un futuro donde pueda hacer películas actuadas por mí y que yo dirija”, mencionó.

Mayra también dejó en claro que sus comentarios en redes no tienen ninguna intención de crear polémica:

“No resulta polémico… los medios de comunicación tradicionales lo hacen polémico. Creo que lo hacen por generar más tráfico en sus páginas. Lo que a mí, me enseñaron, yo soy licenciada en comunicaciones, es que una noticia es algo importante, algo relevante.

Lo que yo menciono es sacado de contexto, simplemente para generar tráfico en sus redes sociales a costa de hostigamiento y acoso hacia mi persona. No me parece que sea justo. Si realmente me quieren citar, pues que no cambien mis palabras”, expresó.