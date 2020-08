Karen Schwarz nos deja un motivador mensaje sobre el peso | FOTOS

La modelo y presentadora Karen Schwarz utilizó su cuenta de Instagram para brindar un motivador mensaje a sus seguidoras y seguidores.

Y es que la exreina de belleza, no dudó en hablar de cómo ha cambiado su peso, después de dar a luz a su segunda bebé.

Incluso, Karen resaltó que no hace dieta:

“Para mí el peso luego de mis embarazos no ha sido tan importante porque sé que con el tiempo y dedicación se pueden lograr bonitas cosas, y me refiero en todo aspecto.

Hace 1 mes aparte de cuidar a los míos empecé a engreírme, ¿Cómo?, haciendo deporte (por zoom con @jesuslezamatrx), comiendo mejor, sin dejar mis gustitos de lado. ¿Hago dieta? Me lo han preguntado tanto, NO, NO hago dieta. ¡Tiempo al tiempo y mucha paciencia!!! #DiarioDeMami”, escribió la pareja de Ezio Oliva en sus redes sociales.

¿Quién es Karen Schwarz?

Karen Schwarz es una de las modelos y presentadora de televisión más conocidas del Perú. Empezó su carrera como modelo y reportera en distintos programas, pero la fama le llegó cuando fue co-conductora del programa concurso ‘Yo Soy’.

Karen ya no trabaja en ‘Yo Soy’, pero ha pasado por diferentes programas del canal ‘Latina’. Actualmente, la modelo dejó la televisión por su embarazo, pero ya se anunció su regreso.