Jazmín Pinedo desea quitarse los implantes de pecho: "ya no las aguanto"

La conductora de televisión Jazmín Pinedo, acaba de revelar en una entrevista que "ya no aguanta" los implantes que se colocó en los pechos hace algunos años.

En conversación con 'Choca' de 'Estás en Todas', la conductora de 'Esto es Guerra' mencionó que la única cirugía que tiene es la de los pechos, que se la realizó hace algunos años, cuando ingresó al grupo 'Las Vengadoras' junto a Tilsa Lozano.

La popular 'chinita' sorprendió con sus declaraciones, ya que expresó que está pensando en quitárselas porque ya no las "aguanta". Sin embargo, resaltó que no lo ha hecho hasta ahora porque puede que se arrepienta dentro de algunos años.

¿Jazmín Pinedo trabajó junto a Tilsa Lozano?

Jazmín Pinedo ingresó a 'Las Vengadoras' hace 7 años, junto a Tilsa Lozano, Marcris Rubio y Fiorella Flores.

Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: “Yo a la china la amo”

El chico reality Gino Assereto otorgó una entrevista en el programa ‘Estás en Todas’ y aquí expresó que siempre amará a su expareja Jazmín Pinedo porque es la mamá de su hija y tuvo una relación de siete años.

“Para mí la china es una persona muy especial, es la mamá de mi hija, no tenemos por qué llevarnos mal, al contrario. Me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella y así (...)”, mencionó.

“En una entrevista me preguntaron si amo a la china y yo a la china la amo. Amar para mi va más allá que un simple sentimiento, la respeto, la comprendo, la acepto, y para mí eso es amor”, añadió el modelo.

Y es que Jazmín Pinedo y Gino Assereto tuvieron una relación bastante larga, pero desafortunadamente, el romance llegó a su fin a finales del 2019. La pareja se conoció y enamoró en el reality 'Esto es Guerra', programa de televisión en donde trabajan actualmente.