Dorita Orbegozo demostró que reinventarse no es un problema para ella

Dorita Orbegozo llegó a los 33 años, empezó como bailarina, pero con los años se ha adaptado a los cambios, por eso la crisis por la pandemia solo fue una forma de reinventarse nuevamente.

Antes que se desatara la propagación del coronavirus en nuestro país y mundo, Dorita junto a su pareja trabajaban en su productora de espectáculos, organizando concierto en la capital, ahora tienen una tienda de ropa mediante las redes sociales.

“Todos debemos reinventarnos, lo importante es trabajar. Toda mi vida he trabajado y ahora mucho más. Vendo vestidos, pantalones y poleras. Todo lo promociono en mis redes sociales, gracias a Dios tengo clientes que me compran”, refirió la ex Alma Bella.

Por otro lado, la exbailarina reveló que está en la mejor etapa de su vida junto a su hijo y pareja. Además, afirmó sentirse más regia que nunca y le gusta compartirlo en Instagram.

“A mí me encanta lucirme, siempre me ha gustado, siempre me he cuidado. Y si tengo el cuerpo por qué no mostrarlo, siempre he dicho a los 50 años seré como Jennifer López, a los 70 como Maribel Guardia”, refirió la ex bailarina.

Cabe mencionar, que la artista tiene más de un millón de seguidores en su Instagram, donde suele compartir tips para mantenerse saludable.

“Entreno, me alimento bien, me limito en algunas cosas para lucir sexy. Ser regia cuesta, por eso aconsejo a mis seguidores hacer un pequeño sacrificio para sentirse bien”, indicó.

Dorita Orbegoso espera casarse en algún momento

La artista no descartó casarse con el padre de su hijo, su pareja hace cinco años. “Tenemos una bonita relación y un hijo hermoso”, contó.