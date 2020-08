Alejandra Baigorria opina sobre algún acercamiento a Macarena Vélez

¡Le vale! Alejandra Baigorria indicó que cada persona tiene la libertad de hacer lo que se le de la gana con sus redes sociales, respondió así ante la pregunta de Rafael Cardozo: ¿Qué piensa que Macarena Vélez la bloqueó de Instagram?

Su compañero de Esto es guerra la sorprendió con esta consulta sobre la expareja de Said Palao.

"No lo sabía. Está bien. Cada uno hace lo que quiere con su Instagram. Uno más, uno menos no me importa", indicó la popular ‘rubia de Gamarra’, mientras las cámaras del programa enfocaban a un nervioso Said Palao.

Luego le preguntaron cuántos seguidores tenía en su Instagram y ella respondió: “3 millones 400 mil seguidores”.

Said Palao reveló cuando fue su primer beso con Alejandra Baigorria

Tras ser captados besándose por las cámaras de Magaly Medina y volverse tendencia, Said Palao reveló que ese no fue su primer beso. Durante el segmento “Yo pregunto”, le consultaron sobre el primer beso con Alejandra Baigorria. La encargada de hacer esta pregunta fue Michelle Soifer, poniendo en aprietos a su compañero.

“Todo el mundo vio lo que pasó ese día (...) Pero lo que yo quiero saber es cuándo fue el día que se dieron realmente el primer beso, porque está claro que ese día no fue”, cuestionó la popular ’Michi’.

“¿El primer beso?”, cuestionó el modelo. “No fue aquí (en el set de ’Esto es Guerra’). Fue tres días antes (de la parrillada donde fueron ampayados)”, expresó mientras buscaba con la mirada a Alejandra Baigorria.