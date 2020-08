Miguel Bosé reaparece para hablar del coronavirus: “El bicho existe y ha matado a mucha gente”

Después que generara polémica por su posición sobre el coronavirus y apoyar las manifestaciones antimascarillas, el cantante Miguel Bosé reapareció para aclarar su punto de vista.

“Me han castigado. He sido un niño malo. Entonces, por una semana no tengo una de las tres redes [posiblemente se refiere Twitter, la plataforma que hace semanas Bosé ya aseguró que le había censurado]”, inició el cantante.

Luego de esta introducción, Bosé ahondó sobre el tema coronavirus.

“Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente”, señaló.

“En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador pero a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada”, señaló el español, quien perdió a su madre Lucía Bosé en marzo, a causa de coronavirus.

Asimismo, pidió a suss eguidores que indaguen fuentes confiables y no se dejen engañar.

“Cuando os llegue una noticia buscad, no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo. Mañana más, os mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando”, remarcó el artista, dando por concluído el tema.