Phillip Butters da positivo al COVID-19 tras someterse a prueba molecular

Phillip Butters reveló que dio positivo al coronavirus luego de haberse sometido a una prueba molecular, aunque previo al diagnóstico se hizo un test rápido que le resultó negativo.

El presentador confirmó la noticia a través de un enlace en vivo con su programa 'Combutters' que actualmente está conducido Gonzalo Iwasaki de manera provisional hasta su recuperación.

“El día domingo, al mediodía, uno de mis editores me llamó y me dijo que se sentía mal, que había tenido mareos, fiebre y de inmediato le dije que podría ser COVID-19, así que lo puse en contacto inmediato con el médico de cabecera de mi familia y le sugirió medicación. De inmediato yo llamé por teléfono y contraté a la empresa con la cual yo me saco pruebas moleculares una vez al mes”, indicó Phillip.

"Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con el Covid. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. No he tenido ni dolor de cabeza ni fiebre ni problemas de la garganta. No me falta el sentido del gusto".

Además, agregó: "Esto comprueba, una vez más, la casi inutilidad de las pruebas rápidas versus las moleculares".

En la transmisión en vivo por Willax, el conductor también manifestó que se encuentra aislado en su vivienda y viene recibiendo tratamiento con medicinas pese a no presentar síntomas.

