Expareja de Patty Wong se pronuncia tras denuncia: “Pagué sus deudas y ayudé a su papá"

Patty Wong continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las revelaciones de Magaly Medina en su programa, donde reveló la denuncia de extrabajadores sobre presuntos despidos intempestivos Durante las últimas horas, la empresaria denunció que fue víctima de violencia y ahora su expareja decidió romper su silencio.

Se trata de Federico Barone, quien precisó que ante las revelaciones en su contra realizadas en Instagram tomaría acciones legales contra la empresaria porque está atentando contra su imagen.

Expareja de Patty Wong se pronuncia ante denuncia

El ciudadano italiano dijo sentirse sorprendido con el video que colgó Patty Wong y señaló que antes la apoyó económicamente pagando sus deudas y haciéndose cargo de otros gastos.

“Voy a empezar una querella en contra de Patty, no puedo aceptar que manche mi honor. Yo la apoyé pagando sus deudas. Y yo soy quien paga el alquiler de la casa donde vive con mis hijas y el colegio", reveló.

"También me hice cargo de su padre cuando estaba enfermo. Te voy a presentar las pruebas para que veas quien es verdaderamente el agraviado, que es mi persona”, indicó en el programa de Magaly Medina.

Barone también precisó que iniciará acciones legales contra la empresaria porque está atentando contra su imagen y asegura que, con estas acusaciones, la exmodelo trata de desviar la atención de las denuncia de sus extrabajadores.

“Estoy sorprendido y me parece que no es casual que salgan estas acusaciones porque está tratando de desviar la atención. Son mentiras, calumnias. Yo no quería hablar de Patty, pero me veo obligado a mandar mis descargos”, sentenció.

Patty Wong rompe su silencio en redes

Patty Wong denunció a su expareja de agresión física y psicológica a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje, sindicándolo como responsable de las acusaciones en su contra sobre maltrato laboral a un extrabajador tras haber sido retirado de un local de su cadena de marca al inicio de cuarentena.

“Tengo la leve sospecha que él ha sido utilizado para dañar mi imagen porque tiene una cercana relación con la persona que ha sido mi agresor por dos años. Yo he sufrido agresión física el 2018. Sí, he sido víctima de violencia física y psicológica, de calumnias y de dañar mi honra durante todo este tiempo”, inició Wong.

“No quiero que generen rating. Estoy acá gallardamente para contar que he sido víctima de violencia psicología de calumnias durante todo este tiempo. El error más grande que pude haber cometido para mi expareja es haberlo dejado”, confesó en su red social.