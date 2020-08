Pabllo Vittar es el primer Drag Queen en ganar en Premios Juventud 2020 | VIDEO

Pabllo Vittar, cantante y compositora brasileña, no solo hizo historia al ser la primera drag queen en ser nominada para una Grammy Latino y los MTV EMA del 2019, sino que lo hace ahora al ganar uno los esperados Premios Juventud, que se realizarán esta noche.

La cantante fue la primera artista brasileño en lograr actuar en una de las galas más importantes a nivel mundial, los MTV EMA´s 2019 que se celebraron en Sevilla.

Además, lazó un EP llamado 111 que incluía ‘Flash Pose’ feat. Charli XCX, entre otros temas inéditos. Con más de MIL MILLONES de streams y views , y una legión de fans en las redes sociales, Pabllo Vittar está lista para comenzar un nuevo capítulo en su carrera y llegar al mundo entero.

¿Quién es Pabllo Vittar?

Empezó su primer Pride Tour en las fiestas del Orgullo de Estados Unidos y Canadá, realizó actuaciones en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, y San Francisco. En el mes del orgullo se unió a las Naciones Unidas (ONU) para buscar más presencia de la comunidad LGBTQ+.

Billboardy he New York Times, The Guardian, Vogue, Gay Times, Rolling Stone, Paper Magazine, GQ; y ha aparecido en publicaciones de renombre internacional como TCoke, Trident, Calvin Klein, Grindr y C&A y protagonizó campañas para marcas internacionales como Billboard EEUU. También ingresó en el ranking ‘Social 50’ de Latin Grammy y a los Premios MTV EMA (Europe Music Awards) Pabllo Vittar es actualmente la drag queen con más seguidores, en las redes sociales, en el mundo y también en VEVO y Spotify a nivel mundial.

¿Dónde se está celebrando los Premios Juventud 2020?

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, es el escenario perfecto para albergar a los artistas nominados de esta esperada gala. Grandes sorpresas se se darán a conocer en esta gala en la que se reconoce a los artistas y personalidades que han conquistado a los hispanos con su talento, estilo y obras altruistas. También se remarcará el trabajo a los héroes cotidianos que han surgido en la lucha contra el COVID-19.

Como parte de la nueva normalidad, esta fiesta se realizará ante una audiencia virtual.

¿Quiénes son los conductores de Premio Juventud 2020?

Sebastián Yatra y Julissa Calderón no solo estarán la conducción, ya que ambos se encuentran entre los nominados de este año. No te pierdas la presentación del intérprete de ‘Traicionera’, quien subirá al escenario a deleitarnos con su música.

Nuevas categorías de los Premios Juventus 2020

Porque entendemos los gustos y el panorama actual de los hispanos, este año sorprendemos con nuevas categorías que se adaptan a tu estilo de vida y al de los artistas. Entre ellas están ‘El Cuarentema’, ‘La Mezcla Perfecta’, ‘Está en Todas’, ‘La Nueva Generación Masculina’, ‘La Nueva Generación Femenina’, ‘La Más Picosa’ y ‘La Colaboración OMG’.