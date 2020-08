Premios Juventud: conoce los detalles del evento que se realizará en medio de la pandemia

Premios Juventud regresa a la paletra en medio de la pandemia, sin embargo, esta será una ceremonia diferente a las que estamos acostumbrados.

El evento ha tenido mucho cuidado con las medidas de seguridad sanitarias, es por ello que tendremos mascarillas y ausencia del público.

El evento se realizará este 13 de agosto en Miami, ante la expectativa de muchos, y contará con las participaciones de J Balvin, Karol G, Anuel AA, Becky G, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Danna Paola, y muchos otros.

Tendremos las participaciones musicales de Cristian Castro, Pitbull, Neto Bernal, Natanael Cano y Gloria. Además de la conducción de Sebastián Yatra, quien será uno de los 5 animadores de la gran gala.

Premios Juventud no tendrá alfombra roja

Según Univision, la transmisión será a partir de las 7 p.m. (6 p.m. hora peruana). La cadena de televisión estadounidense que entrega los premios sorprenderá con una hora de "PJ Takeover", espacio que reemplazará a la alfombra roja.

Aquí los presentadores comentarán sobre lo que nos espera en la gala y los atuendos que han decidido llevar las estrellas para esta premiación.

Cabe destacar que los artistas ya iniciaron sus ensayos respectivos, todos con mascarilla.

Premios Juventud: ¿Cómo seleccionó su público virtual?

La gala contará con público que se conectará a la gala de manera virtual. La selección de estas personas fue a través de un concurso, el cual se realizó en la plataforma de Premios Juventud.

Premios Juventud: lista completa de nominados

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

Can't Get Enough Of This Song (Songs you can't stop singing)

· ‘Mi meta Contigo’ - Banda Los Sebastianes

· ‘Pegao’ - CNCO ft. Manuel Turizo

· ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ - Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Se me olvidó’ - Christian Nodal

· ‘Tusa’ - Karol G ft. Nicki Minaj

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

The Perfect Mix (Best collaboration song)

· ‘China’ - Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin

· ‘Indeciso’ - Reik, J Balvin & Lalo Ebratt

· ‘Pegao’ - CNCO ft. Manuel Turizo

· ‘Qué maldición’ - Banda MS de Sergio Lizárraga ft. Snoop Dogg

· ‘Qué pena’ - Maluma ft. J Balvin

El Cuarentema (Canciones nacidas durante la cuarentena)

The Quarentune (Songs born during quarentine)

· ‘Cuando amanezca’ - Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean, Feid

· ‘Color esperanza (2020]’ - Artistas múltiples: Diego Torres, Nicky Jam, Reik, Camilo, Farruko, Rubén Blades, Camila, Carlos Vives, Mau y Ricky, Thalía, Leslie Grace, Rauw Alejandro, Prince Royce, Pedro Capó, Kany García, Leonel Garcia, Río Roma, Diego El Cigala, Jorge Villamizar, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Coti Sorokin, Lali, Gente de Zona, Fonseca, Dani Martín, Manuel Turizo, Ángela Torres, Ara Malikian, Dilsinho

· ‘El mundo fuera’ - Alejandro Sanz

· ‘El tiempo pasa (Cuarentena)’ - Farruko, Sharo Towers, Andy Cay & Alex AC

· ‘En casita’ - Bad Bunny ft. Gabriela

· ‘Es hora de unirnos’ - Banda MS de Sergio Lizárraga

· ‘Esta cuarentena’ - Abraham Mateo

· ‘I believe that we will win’ - Pitbull

· ‘Resistencia’ - Kendo Kaponi

· ‘Tomar distancia’ - Piso 21

Colaboración OMG (Colaboraciones inesperadas)

OMG Collaboration (Unexpected collaborations)

· Banda MS De Sergio Lizárraga & Snoop Dog – ‘Qué maldición’

· Natanael Cano & Bad Bunny – ‘Soy el diablo (remix)’

· Reykon & Willie Colón – ‘Perriando (La murga remix)’

· Shakira & Anuel AA – ‘Me gusta’

· T3r Elemento & Farruko – ‘Del barrio a la ciudad’

Está En Todas… (El artista con los que todos quieren cantar)

And Featuring… (The artist that everyone wants to sing with)

· Anuel AA

· Daddy Yankee

· J Balvin

· Manuel Turizo

· Natti Natasha

Quiero Más (Artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

Can't Get Enough (Artist that I follow on social media that I always want to see)

· Bad Bunny

· Frida Sofía

· Jennifer Lopez

· Karol G

· Sebastián Yatra

Juntos Encienden Mis Redes (Parejas o amigos que más comparten sus redes)

Together They Fire Up My Feed (Couple or friends that appear on each others' feeds)

· Camila Cabello y Shawn Mendes

· Karol G y Anuel AA

· Nicky Jam y Cydney Moreau

· Rosalía y Kylie Jenner

· Sebastián Yatra y Mau y Ricky

Me Llama La Atención (Artistas que nos hacen parar las redes por sus ocurrencias y sus posts)

Scroll Stopper (Artists that hault us from scrolling just to see their posts)

· Bad Bunny

· Cardi B

· Guaynaa

· Sebastián Yatra

· Thalía

#Mascota Goals (Artistas que ponen posts junto a sus mascotas)

#Pet Goals (Artists that post with their pets)

· El Dasa con Benito

· Frida Sofía con Phillippe

· J Balvin con Paz y Felicidad

· Karol G y Anuel AA con Goku

· Maluma con Bonnie y Clyde

#Live En Casa (Mejor concierto en casa)

#Stay Home Concert (Best at home concert)

· Alejandro Sanz & Juanes – ‘#LaGiraSeQuedaEnCasa’

· Carlos Vives – ‘#NoTeVayasDeTuCasa El show de Carlos Vives’

· Christian Nodal – ‘Juntos por la música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa’

· Gerardo Ortiz – ‘Juntos por la música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa’

· Sech – ‘#YouTubeAndChill concert’

Rompiendo Internet (Artistas que publican fotos que encienden las redes)

Breaking the Internet (Artists that post pictures that break the internet)

· Chiquis Rivera

· Karol G

· Lunay

· Maluma

· Natti Natasha

Triple Amenaza (Influencer que lo hace todo y domina las plataformas digitales, la televisión, el cine o la música)

Triple Threat (Influencer that does it all and dominate at least 3 areas: Social Media platforms, television, film or music)

· Danileigh

· Juanpa Zurita

· Isabela Merced

· Luisa Fernanda W

· Mario Bautista

Dos Son Mejores Que Uno (Amigos, hermanos o novios que crean contenido juntos)

Name a Better Duo (Friends, siblings o couples that frequently create content together)

· Analisse & Kat Rodríguez

· Calle y Poché

· Juanpa Zurita & Mario Ruiz

· Karen González & Sebastián Robles

· Martínez Twins

Mejor LOL (Creadores de contenido que nos hace reír)

Best LOL Award (Funny content creators)

· Alex Guzman (Blesiv)

· Gadiel del Orbe

· Lejuan James

· Louie Castro

· Salice Rose

Influencer Con Causa (En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa)

Influencer With A Cause (Influencers who use their platforms for a good cause)

· Canelo Álvarez

· Edwin Castro

· Indya Moore

· Jessica y JP Domínguez

· Julissa Calderón

De Etiqueta (Visten “High Fashion” para desfilar en las alfombras rojas)

High Fashion (Always dressed "High Fashion" for Red Carpet Events)

· Bad Bunny

· Jennifer Lopez

· Maluma

· Sofía Carson

· Thalía

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

Trendsetter (Setting Fashion Trends)

· Bad Bunny

· Billie Eilish

· Cazzu

· J Balvin

· Sofía Reyes

Sneakerhead (Amantes de los "sneakers")

Sneakerhead (Loves sneakers more than anything)

· Bad Bunny

· De la Ghetto

· Karol G

· J Balvin

· Rosalía

De Pelos (Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello)

Hair Obssesed (Has the trendiest hairstyles)

· Amara La Negra

· Camilo

· J Balvin

· Jennifer Lopez

· Pabllo Vittar

Uña Por Uña (Tienen las uñas más "couture" que todos)

Nailed It (Has the best "Manicute")

· Bad Bunny

· Billie Eilish

· Cardi B

· Karol G

· Rosalía

La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas)

This Choreo Is On Fire (Best dance choreography in a music video)

· ‘Aguardiente’ - Greeicy

· ‘Rojo’ - J Balvin

· ‘Bogaloo supreme’ - Victor Manuelle y Wisin

· ‘Que tire pa' 'lante’ - Daddy Yankee

· ‘Whine up’ - Nicky Jam y Anuel AA

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

Video With A Purpose (Video with best social messaging)

· ‘Aleluya’ - Reik y Manuel Turizo

· ‘Me estás matando’ - Natti Natasha

· ‘No ha parado de llover’ - Maná y Sebastián Yatra

· ‘Rojo’ - J Balvin

· ‘Tiburones’ - Ricky Martin