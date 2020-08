Christian Meier reveló el secreto que Antonio Banderas le compartió para interpretar al ‘Zorro’

Antonio Banderas está de cumpleaños y el actor Christian Meier decidió saludarlo compartiendo un post en sus redes sociales. En el mensaje dedicado al actor español el peruano reveló un secreto que lo ayudó a interpretar a ‘El Zorro’ para la cadena Telemundo.

Meier usó tanto su Instagram como su Facebook para publicar un cálido saludo para Banderas, al que describió como una persona amable.

“Han pasado 22 años de aquella primera vez que fui al Festival de Cine de San Sebastián (Ed. 1998), en España, para presentar “No se lo digas a nadie”. El highlight de esa edición fue el estreno mundial de “La máscara del Zorro”. @antoniobanderasoficial presentó personalmente la película y aunque en el Velodrome de Anoeta habían dispuesto más de mil butacas, no pude conseguir boletos para verla. Así́ que me tocó verla de regreso, en el Perú́. Quedé fascinado”, escribió Meier en su largo texto.

En el mensaje también recordó que en el 2006 voló hasta Washington para conocer a Antonio Banderas, quien en esa época recibió un premio especial de la Herencia Hispana en esa ciudad.

“Esa tarde Antonio recibió amablemente a decenas de personas que se acercaban a felicitarlo. Me acompañó Don Braun, el presidente de Telemundo, que estaba tan -o más- emocionado que yo. Me sorprendió (o más bien, después no me sorprendió) que Antonio fuera tan cálido al recibirnos; en los pocos minutos que charlamos, fue muy atento con este chiquillo desconocido a quien le habían dado la responsabilidad de ser el primero en interpretar al Zorro después de (magistralmente) como lo hizo él. Intercambiamos algunas historias y eso fue todo”, contó el ‘Zorro peruano’.

“Cuando fue tiempo de retirarnos le dije: ‘Antonio... ¿Algo que deba saber?’. Antonio se inclinó hacia mí y casi como un secreto me dijo: ‘La capa... Es un coñazo, se enreda en todas partes'. Siempre tuvo razón. En la 2da foto estoy saltando de un segundo piso. Solo yo, porque la capa quedó allá arriba enredada en el balcón. ¡Feliz cumpleaños querido y admirado Antonio!”, añadió el actor.

Como sabemos, Antonio Banderas cumple 60 años, pero sorprendió a sus fans al contar que dio positivo al nuevo coronavirus. Aunque, contó en sus redes sociales que por el momento se halla bien de salud.