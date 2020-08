Jefferson Farfán le envió saludo de cumpleaños a hija de Evelyn Vela | VIDEO

¡Le tiene cariño! El futbolista Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores de Instagram al enviar saludos de cumpleaños a la hija de Evelyn Vela, mejor amiga de su expareja Melissa Klug.

La página de espectáculos ‘Instarándula’ publicó el video en donde ‘La Foquita’ le envía saludos a la joven por sus 15 años.

“Gracias por los saludos para mi bella”, escribió Evelyn Vela.

¿Jefferson Farfán es amigo de Evelyn Vela?

Se sabe que Evelyn Vela, es una de las mejores amigas de Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, por lo que muchos creen que el deportista habría conocido a ‘La Reina del Sur’ mediante Meli.

Sin embargo se confirmó que Jefferson y Evelyn se conocían mucho antes de la relación con 'La Blanca de Chucuito'

Evelyn Vela hizo la fiesta de su hija en medio de la pandemia

A pesar que estamos en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, Evelyn Vela le realizó la fiesta de quince años a su hija y resaltó que el hijo de Farfán estuvo presente:

“La casa es grande y puede acoger a muchas personas, aunque no fue el caso en esta oportunidad. La idea era hacerle algo importante, dentro de lo permitido. Es mi hijita querida que está a mi lado, por eso le organicé esta fiesta, pero ya no exageren tanto, las cosas no son como dicen y por eso salgo a aclarar. El papá de mis hijos puso termómetros con sensores para ver si alguien estaba mal. Además, el vaporizador con rayos ultravioleta, todos pasaron por eso. Jamás expondría a nadie”, explica

Sobre el hijo de Jefferson, reveló:

"Es mi sobrino, hijo de mi mejor amiga, casi mi hermana Melissa Klug, no tiene nada de malo. Ellos son mi familia, no podían faltar”, finalizó al diario El Popular.