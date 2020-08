Evelyn revela que hijo de Melissa Klug fue a fiesta de su hija: "Ya no exageren tanto"

Lejos de mostrarse apenada por haber realizado la quinceañera de su hija en plena pandemia, Evelyn Vela salió al frente para defender la celebración y las condiciones en que las realizó.

Como se recuerda, las reuniones masivas están prohibidas tras decretarse el Estado de Emergencia a causa del brote de coronavirus en el Perú.

Aunque se señaló que la fiesta se realizó en Ica, Evelyn Vela aclaró que esto no fue así.

“Fue en mi casa de Lima y no en un local de Ica. Seguro allá estuvo mi fantasma. Fue un almuerzo en el que participó solo mi familia, hay gente malinformada y sobre todo malintencionada que quiere hacer alboroto donde no hay”, indicó.

La polémica figura de televisión señaló que tomó todas las medidas de seguridad para evitar algún tipo de riesgo en la fiesta.

“La casa es grande y puede acoger a muchas personas, aunque no fue el caso en esta oportunidad. La idea era hacerle algo importante, dentro de lo permitido. Es mi hijita querida que está a mi lado, por eso le organicé esta fiesta, pero ya no exageren tanto, las cosas no son como dicen y por eso salgo a aclarar. El papá de mis hijos puso termómetros con sensores para ver si alguien estaba mal. Además, el vaporizador con rayos ultravioleta, todos pasaron por eso. Jamás expondría a nadie”, explicó.

Finalmente, confirmó la presencia del hijo de Melissa Klug en la reunión.

"Es mi sobrino, hijo de mi mejor amiga, casi mi hermana Melissa Klug, no tiene nada de malo. Ellos son mi familia, no podían faltar”, concluyó al diario El Popular.