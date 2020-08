Rosario Sasieta hizo fuerte revelación de Ray Sandoval en Twitter

Nuestro país aún se mantiene en estado de emergencia debido a la COVID-19, y en medio de esta situación aún hay personajes tanto de la farándula como del ámbito deportivo que hacen noticias por el mal ejemplo que dan. Es el caso de Ray Sandoval, exdelantero de Sporting Cristal y su pareja, Andrea Miranda que protagonizaron un escándalo en plena vía pública y durante el toque de queda.

El futbolista de 25 años acabó en la comisaría por conducir borracho su automóvil y pasada las 10 de la noche, hora en la que empieza el toque de queda. Por si fuera poco, ese mismo día el deportista dañó el carro de la mamá del modelo Sebastián Lizarzaburu, el cual no dudó en denunciarlo en Instagram.

Ante esto, la abogada Rosario Sasieta, quien hoy ha juramentado como ministra de la mujer, denunció a través del Twitter a Ray Sandoval. La conocida ‘Señora ley’ reveló que exrimense no se hizo cargo de su bebé cuando estuvo enferma.

"Tu bebé tuvo neumonía y no te importó. Ni un sol le mandaste para sus medicamentos. Estuvo internado por algo más complicado y tú lo supiste, pero no lo amparaste", escribió la abogada en su cuenta de Twitter.

"Y mírate ahora: con 1.73 de alcohol en la sangre. Borracho. Eres una amenaza pública", añadió. En cuestión de minutos, la publicación de la excongresista se convirtió en viral. Incluso, muchos cibernautas criticaron el accionar de Ray Sandoval.

Ray Sandoval pidió perdón

Ray Sandoval está en el ojo de la tormenta, por ello optó por pedir disculpas tras los actos bochornosos que protagonizó.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados y no tengo por qué ventilar. Con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual (expongo) mis disculpas públicamente", manifestó.