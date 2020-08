Gisela Valcárcel sorprende al decir “chuscos y baratos” a usuarios que la critican | VIDEO

Gisela Valcárcel no aguantó más comentario negativos en su contra. Por ello, la figura de América Televisión se pronunció fuerte durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel en Instagram?

La presentadora a través de su red social manifestó las críticas que recibía, sorprendiendo al utilizar algunos calificativos para señalar a sus detractores.

“A esta red y a esta hora, no me gusta y en ninguna hora, en mi red y en mi sitio, no me gusta los chuscos, ni las chuscas, ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien y entonces tengo un equipo bien bueno”, indicó la conductora.

Ante ello, algunos usuarios se pronunciaron sobre el peculiar comentario, el cuál, la mamá de Ethel Pozo acotó: “Sí, sí se dice chusco, barato. Sí, así que en eso sí yo sé lo que tengo que decir”:

La grabación de lo ocurrido llegó a exponerse en el programa de Magaly Medina, quién aprovechó en manifestarse tras no estar de acuerdo por referirse así de los cibernautas.

“Vaya, vaya, ahora ella nos habla de ‘ay, chuscos, chuscas’. Bien finolis eres tú, bien finolis ahora, bien cara eres tú. No digo yo, póngala a hacer algo, denle un programa”, expresó de manera sarcástica la popular ‘Urraca'.