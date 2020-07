Magaly Medina le responde a usuario que la llamó ‘vieja’ al publicar una foto en bikini

Magaly Medina decidió olvidar los malos momentos que vivió tras dar positivo a la COVID-19 posteando una foto en la que luce un bikini, dejando a sus seguidores con la boca abierta. La mencionada foto fue tomada en el 2015 para la revista Asia Sur Perú.

“#tbt 2015 en una sesión de fotos para la revista @asiasurperu ¡Qué bonito es recordar”, escribió Magaly Medina en su cuenta de Instagram.

Pero no todo podía ser perfecto, ya que un usuario criticó la foto indicando que hoy en día no podría tomarse ese tipo de fotos porque está ‘vieja’. Rápidamente, la presentadora de televisión no dudó en responder.

“Marcelavelasco3: Ahora ya estás vieja para esas sesiones”, escribió la usuaria. A lo que Medina respondió: “Tenía 52 años en esa sesión. ¡Hay quienes con 25 años no tendrían nada que mostrar! Qué me dices de ti”.

Los seguidores de la conductora de Magaly TV: La Firme, la respaldaron indicando que se mantiene regia y por eso sigue vigente.

Magaly no fue la única en ser criticada su aspecto, ya que la semana pasada su ‘comadre’, Gisela Valcácel también le respondió a una usuaria que le comentó una foto donde ella no estaba maquillada.

La Popular ‘Señito’ le dijo que ‘no se traume’.