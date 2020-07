Abuela del ‘Orejas’ Flores necesita oxígeno tras contagiarse de Covid-19| VIDEO

La familia del futbolista Edison Flores, más conocido como ‘Orejitas’ está solicitando oxígeno, porque la abuela del deportista se ha contagiado del nuevo coronavirus.

El padre y la familia del seleccionado viven en el distrito de Comas, exactamente en la zona 7 de Collique y han hecho un pedido de ayuda por oxígeno.

Carlos Flores, padre del ‘Orejitas’ mencionó que su hijo sí tendría conocimiento de la situación, pero resaltó que están distanciados.

Teledeportes se comunicó con Carlos Flores, quienes llevaron un tanque de oxígeno para la abuela paterna del ‘Orejas’.

Si deseas ayudar a la familia del ‘Orejas’ Flores te puedes comunicar al número: 927 926 278

Echa un vistazo al video de la entrevista:

Papá del ‘Orejas’ Flores no fue invitado a la boda del futbolista

El futbolista Edison Flores se casó a finales del 2019 con su esposa Ana Siucho con una boda televisada a nivel nacional.

Pero lo que llamó mucho la atención fue que su padre no fue invitado a la ceremonia religiosa, a pesar de tener más de 1000 invitados.

Edison Flores no habló mucho de su relación con su padre, pero en una entrevista a ‘La Banda del Chino’ habló un poco de su situación:

“La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer”, indicó en esa ocasión.