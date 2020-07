Julián Zucchi y Yiddá Eslava revelan conmovedora ecografía 7D de su bebé | VIDEO

La actriz Yiddá Eslava y Julián Zucchi acaban de conmover a todos sus seguidores de Instagram al compartir con ellos el video de la última ecografía 7D de su bebé, en donde se puede ver con mucha claridad cómo se mueve su segundo bebé.

Los artistas quisieron compartir con sus fans este lindo momento.

“Nuestro bebé 5 meses y medio. No podré describir con exactitud lo que he sentido hoy al ver a nuestro pequeño.

Esta grande, sano, y hermoso (a nuestros ojos de padres enamorados, como ha avanzado la tecnología ecografías 7D, no solo para contemplar el rostro de nuestros bebés, sino también para descartar varios síndromes y patologías que antes los descubrías en el parto, mi mayor consejo como madre CUMPLAN CON TODAS SUS ECOGRAFÍA.

Esta es la ecografía morfológica, que se realiza entre la semana 20 y la 25”, escribió Yiddá Eslava en su cuenta de Instagram.

Julián Zucchi, por su parte expresó que este es uno de los momentos más emocionantes de su vida:

“Es tan distinto lo que vivimos (los padres) durante todo este periodo, que es muy importante comprendernos. No sé si los que ya tienen más de un hijo lo vivieron así, pero en nuestro caso estamos muy ocupados en que Tomás lleve todo de la mejor manera, ya sabemos que, aunque no lo demuestre no es fácil procesar ya no ser el único. Hoy estoy lleno de emociones (tantas que no sé cómo escribirlas jaja) así que mejor les dejo las fotos”, indicó en la red social.