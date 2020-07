Verónica Linares y Rebeca Escribens confiesan las operaciones que se han hecho | VIDEO

La conductora de televisión Rebeca Escribens y la periodista Verónica Linares fueron parte de la secuencia ‘Las Esferas de la verdad’ del programa ‘Estás en Todas’, en donde se atrevieron a hablar de las operaciones que se han hecho, su vida como adres y las anécdotas a lo largo de su carrera.

La que empezó a hablar de los ‘retoquitos’ que se ha venido haciendo fue Rebeca Escribens, quien expresó que se ha hecho un bótox en la parte de la frente para no tener arrugas. Tras esta confesión, Verónica le ‘exigió’ que le diga la verdad sobre todas las operaciones que se habría hecho en el rostro y cuerpo.

“Okey, yo siempre he dicho que me he hecho una lipo en el 2002. Me levanté los senos en el mismo año”, expresó, pero también confirmó que no se ha operado la nariz, a pesar que muchos la molestan con haberse hecho un retoque en esa zona.

“Por Dios, tendrían que ver la cara de mi madre para decirles que no frieguen”, finalizó Rebe.

Por otro lado, Verónica Linares indicó que no se ha hecho ninguna operación y resaltó que hace algunas personas le dijeron que se habría operado la nariz, después de publicar una foto de ella más joven.

“Hace poco puse una foto en mi Instagram y salió como noticia. Salíamos Juliana Oxenford, Mávila Huertas, Federico Salazar y yo, que estaba más ‘empaquetadita'. Tenía 22 o 23 años, no sé”, indica.

“Creían que me había hecho una operación, pero tendría que demandar al doctor que me dejó esto”, expresó, señalando su nariz.