Yiddá Eslava tiene casi seis meses de embarazo y muestra su increíble transformación

Yiddá Eslava y Julián Zucchi nunca pensaron que formar una familia en el momento que se conocieron en Combate, pero en la actualidad conforman una de las parejas más estables de la farándula peruana.

Como se sabe la actriz se encuentra esperando su segundo hijo y ya le embarga la ansiedad por saber cómo es su pequeño. La artista decidió compartir un momento íntimo con sus fans en Instagram donde no solo le dedica unas emotivas palabras a su bebé, sino que muestra la transformación que tiene su cuerpo con casi seis meses de gestación.

“Deslicen para ver cómo ha crecido mi panza y en la última se ve claramente al bebé”, se puede leer al inicio del post que pone Eslava.

“Ya empiezo a sentir el peso en mi vientre, sus pataditas me acarician, avisando que todo está bien. Mi niño ya tiene 23 semanas, pesa más de medio kilo y mide 28 cm como un mango grande y dulce. Ya empecé a sentirme ansiosa, ya quiero conocerlo, pero sé que aún nos quedan unas 17 semanas, unidos por un cordón de luz y amor ¿cómo será? Me paso con Tomás, cuando nació supero grandemente lo que me imaginaba. ¿Les paso lo mismo? ¿Qué sintieron cuando vieron por primera vez a sus bebés?, escribió la protagonista de “Sí mi amor”, fue el mensaje que le dedicó a su bebé.

Yidda Eslava reveló en Instagram su segundo embarazo

La artista peruano tuvo en vilo a sus seguidores, para luego contarles que pronto serían cuatro. Hace unos meses Yiddá Eslava reveló en sus redes sociales que se convertiría nuevamente en madre: "Llega para alegrar aún más nuestras vidas, ahora seremos 4".

"Estar embarazada en cuarentena no es nada fácil, cuando estaba embarazada de Tomás, amaba sacarme ecográfias, porque sentía tanta alegría de ver como cada dos semanas crecía de una manera maravillosa", expresó Eslava. Sigue leyendo...