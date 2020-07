Nicola Porcella sorprende a seguidores al revelar que fue víctima de engaño en Perú [VIDEO]

La llegada de Nicola Porcella en a “Guerreros 2020” ha levantado polvo no solo en México, sino también en Perú. Y es que no se sabe cómo hizo para trasladarse a México si estábamos en cuarentena por la pandemia, hasta por deficiente desempeño en el mencionado programa.

No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que el integrante de Esto es guerra volvió a mencionar a su expareja Angie Arizaga, pero de manera indirecta. Así lo publicó la cuenta de espectáculos “Instarándula”.

¿Qué dijo Nicola Porcella de Angie Arizaga?

Le consultaron al también modelo, ¿cuál fue su peor experiencia amorosa?, a lo que Nicola respondió que le fueron infiel.

“Que me hayan sido infiel. Noooo, va a salir esto es Perú y no, porque ella es conocida también (risas). Me enteré después porque me terminó, y yo dije: ‘que raro', algo raro hay, regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, manifestó.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Nicola y Angie?

Nicola Porcella y Angie Arizaga mantuvieron una relación de casi 5 años, entre altos y bajos. Fue la joven modelo quien anunció la separación durante la conferencia de prensa del Circo de "Esto es guerra" en el 2018.

Cabe mencionar, que la pareja estuvo inmerso en escándalos tras conocerse supuestas agresiones de parte de Porcella a Angie Arizaga.