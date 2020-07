Toño Mauri: actor mexicano fue internado de emergencia por COVID-19

El reconocido actor Toño Mauri fue internado tras dar positivo en el test de coronavirus. A través de un comunicado aclaró los rumores sobre la gravedad de su salud.

El intérprete de Televisa indicó que no se encuentra grave, pero sí está internado a causa del COVID-19.

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día”, dijo.

Toño Mauri confía en que pronto regresará a casa.

“Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri”, se lee en el comunicado.

Mauri contó semanas antes a un programa de TV que él, su esposa e hijos tenían coronavirus, por lo que sus fans se mostraron preocupados al saber que el artista fue internado de emergencia.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, reveló hace un tiempo.