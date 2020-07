Hija de Mauricio Diez Canseco: “Me han escrito futbolistas, pero de otros países”│VIDEO

La hija de Mauricio Diez Canseco apareció ante las cámaras tras quedar a cargo de la empresa de su papá, quien se quedó varado en Cuba.

Ante la pandemia, la joven presentó la renovación de los locales de "Rústica" y se animó ha contar algunos detalles de su vida privada.

Camila Diez Canseco aprovechó las cámaras de Magaly Medina para contar los cambios que se originaron en medio de la crisis económica que vive el país por la pandemia, mientras, su padre está ausente.

“Estoy apoyando a mi papá porque él ahorita no puede estar aquí en Lima, se quedó en Cuba (...) tengo la confianza de mi papá para ser sus ojos y ver qué es lo que está pasando”, explicó en una entrevista con “Magaly TV La firme”.

Camila Diez Canseco en Instagram y su lado más sensual

Durante la conversación, la joven confesó que le encanta lucir su figura en su red social. Además, sin inconveniente agregó que se puso implantes e intenta mantener su figura con ejercicios, ya que es propensa a subir de pesa.

”Me encanta, amo los bikinis, de hecho me gustan mucho las Kardashian, entonces también es mi lado sexy, me gusta mucho que mis fotos sean sexy, mi Instagram es mi espacio, como cualquier persona subo y comparto las cosas que a mí me gustan”, indicó Camila.

¿Qué futbolista le han escrito a la hija de Mauricio Diez Canseco?

En la entrevista, la primogénita del popular 'Brad Pizza' fue consultada si algunos jugador de fútbol le habían escrito, contando que era cierto pero del extranjero.

“Me han escrito futbolistas, pero de otros países”, narró Camila. Al ser cuestionada qué nacionalidades no quiso precisar: “Yo no cuento esas cosas”.